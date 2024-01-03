Классические мешковатые, рваные и цвета индиго: обзор джинсовых тенденций предстоящего сезона

Дизайнеры уже показали джинсовые тенденции на предстоящий сезон – весну 2024 года. С одной стороны, в моде будет выбеленный деним, а с другой – джинсы цвета индиго без потертостей. Именно поэтому каждый сможет достаточно легко подобрать для себя желаемый вариант. Вот обзор самых модных тенденций джинсов на весну 2024 года.

Рваные

Весной 2024 года в моду снова вернутся джинсы скинни с рваными коленями, которые были актуальными 10 лет назад.

В предстоящем сезоне разрывы будут более радикальными. Это модное решение для смелых и ярких девушек.

Цвет индиго

Весной 2024 года огромной популярностью будут пользоваться джинсы цвета индиго. Они отличаются достаточно насыщенным оттенком, равномерной текстурой и отсутствием потертостей.

Такие штаны помогают придать создаваемому образу ретро-стиль, позаимствованный в 70-х годах. Самым лучшим вариантом станут джинсы с заниженной талией с прямыми штанинами.

Брюки карго

Весной 2024 года огромной популярностью будут пользоваться джинсовые брюки карго. Они определяли моду последние несколько сезонов.

В 2024 году популярностью будет пользоваться выбеленный деним. Это также касается и брюк карго. Такие штаны выглядят стильно и эффектно. Также можно выбрать для себя темный индиго. Он достаточно насыщенный и яркий.

Потертые

Весной 2024 года большой популярностью будет пользоваться потертый деним. Такие штаны помогут создать стильный, но при этом минималистичный образ.

Беспроигрышным вариантом станут джинсы мешковатого покроя. Они позволят создать повседневный и модный образ.

Скинни

Джинсы скинни снова возвращаются в моду. Такие штаны отлично вписываются в совершенно любой весенний образ.

Кроме того, модным вариантом станут свободные брюки, которые слегка сужаются к лодыжкам. Хорошо смотрятся они с футуристической обувью.

Классические мешковатые

Как и в прошлом году, в этом весеннем сезоне классические синие мешковатые джинсы пользуются огромной популярностью.

Однако сейчас появляются все более интересные и креативные модели таких штанов. Интересно смотрится плетеный деним. Также хорошо выглядят модели в пол. Это поможет выделиться.

Ретро-модели

Не только отбеленные джинсы, но и ретро-модели будут пользоваться популярностью в 2024 году.

Красиво смотрятся штаны с множеством карманов. Это стильный вариант для тех, кто хочет выделиться.