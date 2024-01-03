Рупор кремлевской пропаганды: Мы никогда не любили французов
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Франция считает законными удары кассетными боеприпасами по гражданскому населению.
В предстоящих операциях на африканском континенте надо учесть этот вопрос и эту позицию.
Также прослушайте энциклика Медведева про Францию Макрона:
Мы никогда не любили французов.
Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти… п-ры (не пионеры типа).
И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это «право на самооборону».
Мразь. Выблядки. Уроды.
Макрону видимо никто уже звонить не будет.
Будут и дальше выгонять французов из Африки ссаными тряпками.
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Источник: Colonel Cassad
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