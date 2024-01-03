Рупор кремлевской пропаганды: Мы никогда не любили французов

Франция считает законными удары кассетными боеприпасами по гражданскому населению.

В предстоящих операциях на африканском континенте надо учесть этот вопрос и эту позицию.

Также прослушайте энциклика Медведева про Францию Макрона:

Мы никогда не любили французов.

Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти… п-ры (не пионеры типа).

И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это «право на самооборону».

Мразь. Выблядки. Уроды.

Макрону видимо никто уже звонить не будет.

Будут и дальше выгонять французов из Африки ссаными тряпками.

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