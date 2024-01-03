 

Рупор кремлевской пропаганды: Мы никогда не любили французов

03.01.2024, 21:40, Разное
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Франция считает законными удары кассетными боеприпасами по гражданскому населению.
В предстоящих операциях на африканском континенте надо учесть этот вопрос и эту позицию.

Также прослушайте энциклика Медведева про Францию Макрона:

Мы никогда не любили французов.
Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти… п-ры (не пионеры типа).

И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это «право на самооборону».

Мразь. Выблядки. Уроды.

Макрону видимо никто уже звонить не будет.
Будут и дальше выгонять французов из Африки ссаными тряпками.

Источник: Colonel Cassad


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