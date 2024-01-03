Тренды стрижек 2024: лучшие модные прически, которые делают гуще тонкие волосы

Сделать тонкие от природы волосы толще, к сожалению, невозможно. Здесь не помогут ни специальные шампуни, ни чудодейственные народные рецепты, так как изменить естественную структуру волос нельзя. Чтобы сделать тонкие волосы визуально гуще, потребуется прибегать к другим хитростям.

Помогут правильно подобранные стрижки, которые придают объем. Вот несколько актуальных в 2024 году причесок, на которые стоит обратить внимание женщинам с тонкими волосами.

С тупым срезом

Это, по сути, самая простая стрижка, которую можно сделать при любой длине волос, за исключением очень коротких. Вариант с более длинными волосами особенно подходит женщинам с полным лицом, так как они визуально вытягивают последнее.

Многие женщины совершают ошибку, подстригая волосы слоями и тем самым делая кончики еще тоньше. В этом случае они кажутся даже еще тоньше в нижней части, чем есть на самом деле.

Тупой срез дает прямо противоположный эффект. Все волосы заканчиваются на одной линии и поэтому смотрятся намного гуще.

Можно выбрать следующие варианты стрижек на основе тупого среза.

Боб

Боб универсальный, очень элегантный и простой в уходе. Если сделать стрижку немного короче, тонкие волосы станут еще гуще. Более короткие волосы остаются подвижными и при этом создают иллюзию большей пышности. Волосы обычно заканчивается где-то между подбородком и плечами.

А-силуэт или асимметричная прическа

Если классический боб кажется немного скучным, можно поиграть с длиной, не отказываясь при этом от тупого среза. Например, можно выбрать стрижку А-силуэта или асимметрию:

У прически с А-силуэтом передние пряди самые длинные и постепенно становятся более короткими к затылку. Насколько короткой будет задняя часть и насколько длинной передняя, зависит исключительно от личных предпочтений. Асимметричный вариант может получиться, если сделать правую и левую стороны разной длины. Лучше всего это работает с боковым пробором, но пробор также можно сделать и посередине.

Другие варианты с тупым срезом

Еще один удачный вариант для тонких волос – длинный боб с тупым срезом. Можно уложить тупой боб на тонких волосах волнами, чтобы сохранить объем, но при этом выглядеть более непринужденно.

Альтернатива тупому срезу

Если стрижка с тупым срезом не подходит, можно выбрать тонкий боб или стрижку с тонкой челкой. Здесь небольшая часть волос подстрижена слоями и прорежена, ровно настолько, чтобы кончики уже не казались такими прямыми.

Визуально сделать волосы гуще можно с помощью следующих причесок:

С челкой-бахромой (главное – не забирать для челки слишком много волос). Челка в стиле Бардо. Волчья стрижка. Клавикут. Создание волн. Длинная пикси. Боб со ступеньками на затылке. Бикси (сочетание боба и пикси).

Волчья стрижка смотрится дерзко, не нуждается в особой укладке и отлично подходит для тонких волос.

Клавикут с волосами до ключиц – настоящий хит зимы 2024 года. Даже тонкие волосы будут смотреться более плотными с такой модной стрижкой.

Очень стильно и даже дерзко смотрится на тонких волосах длинная пикси со слегка небрежными прядями.