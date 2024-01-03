248 российских военнослужащих вернулись из плена в Украине под посредничеством ОАЭ

Министерство Обороны РФ сообщило, что 3 января после сложных переговоров было успешно освобождено 248 российских военных, находившихся в плену на территории, контролируемой киевским режимом. Этот обмен стал возможным благодаря участию Объединенных Арабских Эмиратов в качестве посредников.

По данным ведомства, освобожденным сейчас предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь, и они будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ с использованием военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил для лечения и реабилитации.

Обмен пленными между Россией и Украиной продолжает вызывать интерес в свете возможных переговоров о мирном урегулировании. Дипломатический посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что контакты по обмену должны оставаться конфиденциальными из-за сложностей, связанных с политическими факторами.

Важно отметить, что в октябре ранее произошел обмен телами погибших между двумя странами, в результате которого РФ передала 60 тел украинской стороне, а украинская сторона передала 64 тела российским военным.

Ранее, в июле, был осуществлен обмен 45 российскими военнослужащими, находившимися в плену на территории под контролем Киева, и которым грозила смертельная опасность. Освобожденные солдаты были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.