Мнение: О крайне полезных Путину идиотах… Или они на зарплате?

На самом деле © нынешний российский президент Владимир #Путин — хитрее и коварнее, чем принято считать. Так-то все думают, что он — классический простачок. И всяк желающий легко поводит его за нос…

Глупцы!

За деревьями леса не видите…

На самом деле Владимир #Путин очень грамотно использует простые человеческие слабости западного обывателя-интеллектуала. И в первую очередь самую главную из них — массовый идиотизм вроде бы умных людей.

Есть минимум три типа крайне полезных Владимиру Путину западных и иже с ними идиотов. Пока поговорим о первом из них.

А первые здесь — это те, кто активно топят за изъятие российских суверенных активов в пользу Украины, потому что #США готовы снять киевские власти с довольствия. Мол, тут Запад убьёт двух зайцев. И накажет РФ, и найдёт способ, как дальше финансировать поставки вооружений для ВСУ, поскольку давать им оружие даром — дураков больше нет: не в коня корм. А всем инвесторам в американский госдолг можно будет объяснить, почему такая конфискация против всех западных принципов неприкосновенности собственности — #этодругое: типа, пока вы не прёте буром на Штаты, ваши активы — вроде как ваши, ну а если наоборот, то будьте любезны. И #деньги ваши станут наши.

Алё, гараж! Вы точно не видите, как к этому уже относятся в мире за пределами «золотого миллиарда»? Да крайне плохо они к этому относятся. Потому что «украинский кризис» — это всего лишь один из 180+ вооружённых конфликтов, которое прямо сейчас идут на планете. И особый пиетет к нему со стороны Запада вызван не какими-то там гуманитарными соображениями, а чисто эгоистическими западными интересами. Ради которых он не щадит ни коллективный Юг, ни развивающийся Восток, а про Север и вовсе можно промолчать, ибо и так всё ясно. И нормальные люди, например, в Китае, тут задумываются: если «западники» сегодня так поступают с Россией за довольно обычные, в сущности, вещи, то как они поступят завтра с нами, и не окажутся ли все эти «незыблемые» обязательства — так же грубо нарушенными?

То есть, прямо на глазах руками западных «интеллектуалов» подрывается главная база доллара и #евро — доверие со стороны инвесторов. То, что создавалось десятилетиями. И то, что рассыпается в прах. В общем, если на горизонте лет 10-15 #доллар и евро слетят со своих пьедесталов, вы знаете, кого за это благодарить.

Но…

Разве это не в интересах Пекина и Москвы?

Разве подрыв западного влияния в мире, основанного на гегемонии доллара в расчётах и резервах, не является целью для Владимира Путина и Си Цзиньпина?

И те, кто вот так тупо этому подыгрывают — уж не на зарплате ли они?

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