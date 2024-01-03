RuTube начал скрывать “пиратские” фильмы от иностранных пользователей

Видеоплатформа RuTube продолжает попытки решения проблемы пиратского контента, хотя это касается лишь иностранных пользователей. Ранее выявлены случаи размещения не всегда законного контента, включая новые эпизоды популярных западных сериалов, а также фильмы, такие как «Ведьмак», «Черное зеркало» и творения Marvel.

С момента ухода западных стриминговых сервисов из РФ в марте 2022 года RuTube стал предпочтительным направлением для российских зрителей. Пользователи платформы быстро заполнили пробел, предлагая обширный выбор пиратского контента, включая фильмы, телешоу и даже прямые трансляции спортивных событий.

Возможно, чтобы решить эту проблему, RuTube принял решение ограничивать доступ к пиратскому контенту для пользователей за пределами России. При попытке доступа иностранного юзера к пиратским фильмам или сериалам на RuTube появляется сообщение: «Видео недоступно по решению правообладателя».

Этот шаг, вероятно, представляет собой попытку RuTube балансировать между избеганием судебных исков со стороны западных правообладателей и предоставлением необходимого контента своим пользователям.