RuTube начал скрывать “пиратские” фильмы от иностранных пользователей
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Видеоплатформа RuTube продолжает попытки решения проблемы пиратского контента, хотя это касается лишь иностранных пользователей. Ранее выявлены случаи размещения не всегда законного контента, включая новые эпизоды популярных западных сериалов, а также фильмы, такие как «Ведьмак», «Черное зеркало» и творения Marvel.
С момента ухода западных стриминговых сервисов из РФ в марте 2022 года RuTube стал предпочтительным направлением для российских зрителей. Пользователи платформы быстро заполнили пробел, предлагая обширный выбор пиратского контента, включая фильмы, телешоу и даже прямые трансляции спортивных событий.
Возможно, чтобы решить эту проблему, RuTube принял решение ограничивать доступ к пиратскому контенту для пользователей за пределами России. При попытке доступа иностранного юзера к пиратским фильмам или сериалам на RuTube появляется сообщение: «Видео недоступно по решению правообладателя».
Этот шаг, вероятно, представляет собой попытку RuTube балансировать между избеганием судебных исков со стороны западных правообладателей и предоставлением необходимого контента своим пользователям.
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