WP – госдолг США впервые в истории превысил $34 трлн

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Государственный долг Соединённых Штатов превысил отметку $34 трлн, показав рост почти $3 трлн за последний год, передаёт The Washington Post. Столь стремительный рост издание объясняет возросшими затратами на обслуживание госдолга, высокими расходами и сократившимися налоговыми поступлениями.



AP

Объём государственного долга Соединённых Штатов впервые превысил отметку $34 трлн, пишет The Washington Post со ссылкой на министерство финансов страны.

Примерно через три месяца после того, как долг впервые достиг $33 трлн, его объём перевалил за новую отметку. В прошлом году затраты на обслуживание государственного долга возросли из-за кампании Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок, расходы остались выше уровней, существовавших до пандемии коронавируса, а налоговые поступления сократились — всё это ухудшает финансовые перспективы страны.

За 2023 годгосдолг вырос почти на $3 трлн. В январе прошлого года был превышен законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга США. После этого министерству финансов пришлось задействовать чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций.

Хотя некоторые эксперты считают, что у американского правительства достаточно возможностей для заимствования без риска экономического кризиса, другие предупреждают, что постоянный рост госдолга представляет угрозу для общего финансового состояния страны.

Мнения относительно того, кто же виноват в сложившейся ситуации, также разделились. Президент Джо Байден обвинил в увеличении дефицита на триллионы долларов инициативу Республиканской партии по снижению налогов. В свою очередь, республиканцы в конгрессе возлагают вину на меры по расходованию средств, принятые при Байдене и других президентах от Демократической партии.

«Достижение отметки 34 триллиона долларов является очередным напоминанием о том, насколько неустойчивой является наша финансовая ситуация. Мы ежегодно увеличиваем наш долг на 2 триллиона долларов, в то время как безработица близка к рекордно низкому уровню. Если мы так сильно увеличиваем долг в хорошие времена, то в плохие времена ситуация может стать действительно ужасной», — предупредил Марк Голдвейн из CRFB.

Как напоминает The Washington Post, после возвращения с рождественских каникул на следующей неделе американскому конгрессу предстоит не допустить остановки работы правительства. Для продления финансирования есть два крайних срока: 19 января и 2 февраля.

