Для привлечения молодёжи церковь введёт обряд причащения антидепрессантами

Священный синод на своём собрании утвердил реформу церковных обрядов, в рамках которой таинство причащение будет дополнено – священники начнут освящать во время его проведения не только хлеб и вино, но также антидепрессанты. Нововведение нацелено на популяризацию православия среди молодёжи.

Слово Божье издревле было для многонационального российского народа важнейшим средством духовной поддержки, подчеркнули в пресс-службе церковного аппарата. Оно помогало разобраться с проблемами и найти путь истинный, однако теперь молодёжь ходит за этим к психологам. И хотя последние ещё в 2020 году были объявлены сатанистами, а их клиентам грозили анафемой и заключением в аду после смерти, ситуация пока не изменилась.

«Нужно срочно принять меры для возвращения юного поколения в лоно церкви», – заявил на заседании синода председательствующий митрополит.

Инициатива была поддержана единогласно. Церковь рассматривает и иные способы воцерковления подрастающего поколения: например, сейчас активно обсуждается закупки в КНР крупной партии спинеров для их последующей продажи в лавках.

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