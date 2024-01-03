 

В Белоруссии напечатали на 3D-принтере котлеты без химических добавок

03.01.2024, 19:00, Разное
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В Научно-практическом центре НАН Беларуси представили специальные смеси для 3D-принтера, которые могут быть задействованы с целью печати мясных блюд.

Новинка, открывающая новые возможности для ресторанного бизнеса и пищевой промышленности, представляет собой смесь натуральных ингредиентов, включая мясной белок, жиры, витамины и минералы, в связи с чем изделия, созданные при помощи принтера, обладают тем же вкусом, ароматом и питательными свойствами, что и обычные продукты.

Кроме того, данный метод позволяет создавать оригинальные изделия, позволяя рестораторам и поварам предложить посетителям блюда, которые могут быть созданы исключительно при помощи 3D-принтера.    


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