 

Компания Genesis объявила цены на Electrified G80 2024 модельного года

03.01.2024, 18:25, Разное
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Genesis Electrified G80 2024 оказался доступнее на 5380 долларов благодаря добавлению новой комплектации в линейку. Ранее этот автомобиль предлагался только в варианте Prestige. Теперь же после появления комплектации Advanced, первая стала максимальной. Таким образом, топовую модель 2024 года можно приобрести за 80 320 долларов, что на 630 долларов дешевле, чем ранее.

Подробности о новой комплектации Electrified G80 Advanced пока остаются неизвестными. Пока имеются данные, что она будет оснащена двумя моторами и полноприводной трансмиссией мощностью 365 л.с., что соответствует версии Prestige. Genesis Electrified G80 2024 ожидается в скором времени на американском рынке.


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