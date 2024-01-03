Российские ученые создали технологию извлечения воды из воздуха

Группа российских ученых, представляющих Южный федеральный университет, создала технологию, позволяющую извлечь воду из атмосферного воздуха и отличающуюся высокой степенью эффективности.

В основе технологии лежит уникальный материал, притягивающий и удерживающий влагу из воздуха, которая затем может быть извлечена из него, причем с использованием достаточно небольшого количества энергии, в связи с чем подключение к электросетям не требуется. Особый сорбент собирает влагу в течение ночи, а в дневное время ее отдает.

Благодаря этой технологии, отмечают ученые, можно обеспечить чистой водой малонаселенные и отдаленные регионы, а в крупных городах создать автономные системы очистки воды.