 

Российские ученые создали технологию извлечения воды из воздуха

03.01.2024, 17:46, Разное
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Группа российских ученых, представляющих Южный федеральный университет, создала технологию, позволяющую извлечь воду из атмосферного воздуха и отличающуюся высокой степенью эффективности.

В основе технологии лежит уникальный материал, притягивающий и удерживающий влагу из воздуха, которая затем может быть извлечена из него, причем с использованием достаточно небольшого количества энергии, в связи с чем подключение к электросетям не требуется. Особый сорбент собирает влагу в течение ночи, а в дневное время ее отдает.

Благодаря этой технологии, отмечают ученые, можно обеспечить чистой водой малонаселенные и отдаленные регионы, а в крупных городах создать автономные системы очистки воды.    


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