Ученые выяснили, издают ли растения какие-нибудь звуки

Группа израильских ученых, представляющих Тель-Авивский университет, провела эксперимент, в ходе которого исследователи пытались установить, могут ли растения издавать какие-нибудь звуки.

С этой целью растения томатов и табака были помещены в звуконепроницаемый ящик с микрофонами. В обычных условиях никакие звуки не фиксировались, но в том случае, если растения в течение длительного времени были лишены воды, или у них подрезали кончик стебля, раздавались ультразвуковые щелчки.

Ученые отмечают, что растения, а табак отличался более высокой степенью молчаливости, по сравнению с томатами, щелкают ультразвуком в результате стресса, предположив, что все дело в пузырьках, появляющихся и схлопывающихся в растительных сосудах.