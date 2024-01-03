 

Ученые выяснили, издают ли растения какие-нибудь звуки

03.01.2024, 17:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Группа израильских ученых, представляющих Тель-Авивский университет, провела эксперимент, в ходе которого исследователи пытались установить, могут ли растения издавать какие-нибудь звуки.

С этой целью растения томатов и табака были помещены в звуконепроницаемый ящик с микрофонами. В обычных условиях никакие звуки не фиксировались, но в том случае, если растения в течение длительного времени были лишены воды, или у них подрезали кончик стебля, раздавались ультразвуковые щелчки.

Ученые отмечают, что растения, а табак отличался более высокой степенью молчаливости, по сравнению с томатами, щелкают ультразвуком в результате стресса, предположив, что все дело в пузырьках, появляющихся и схлопывающихся в растительных сосудах.     


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Компания Genesis объявила цены на Electrified G80 2024 модельного года

03.01 / Российские ученые создали технологию извлечения воды из воздуха

03.01 / Умный телевизор написал донос на хозяев, слушавших государственный гимн сидя

03.01 / Ателье Mansory представило максимальную версию Mercedes-Maybach S 680

03.01 / МИД Франции: Ракетные удары Украины по Белгороду признаны законной обороной

03.01 / Мнение: Про начальника транспортного цеха

03.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Уже начхать на права человека…

03.01 / Установлена возможная причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

03.01 / Установлена связь между васаби и улучшением памяти

03.01 / Правительство сократило число административных процедур в строительстве до 607

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика