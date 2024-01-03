Умный телевизор написал донос на хозяев, слушавших государственный гимн сидя

В Москве возбуждено дело против семьи, члены которой

не встали во время исполнения гимна России после боя новогодних курантов. Донос на них написал умный телевизор, по которому транслировался

гимн.

В качестве вещдока телевизор прислал в полицию видео, на

котором его хозяева вместо того, чтобы стоя петь государственный гимн, сразу после

боя курантов сели на диван и принялись распивать спиртные напитки. В течение часа

на место преступления прибыла оперативная группа, которая и задержала всех подозреваемых по горячим следам. Поскольку они сотрудничают со следствием, им

грозит только штраф за неуважение к государственной символике.

«Повелись на рекламу о том, что умный телевизор с отечественным программным обеспечением,

– признаётся отец семейства. – Кто же знал, что он настолько умный?»

Бытовая техника с функцией гражданской бдительности впервые появилась на рынке в 2021 году. Благодаря ей удалось завести 1902 дела, из которых по 622 уже вынесены обвинительные приговоры, а по остальным – ожидают вынесения.

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