 

Умный телевизор написал донос на хозяев, слушавших государственный гимн сидя

03.01.2024, 17:33, Разное
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В Москве возбуждено дело против семьи, члены которой
не встали во время исполнения гимна России после боя новогодних курантов. Донос на них написал умный телевизор, по которому транслировался
гимн.

В качестве вещдока телевизор прислал в полицию видео, на
котором его хозяева вместо того, чтобы стоя петь государственный гимн, сразу после
боя курантов сели на диван и принялись распивать спиртные напитки. В течение часа
на место преступления прибыла оперативная группа, которая и задержала всех подозреваемых по горячим следам. Поскольку они сотрудничают со следствием, им
грозит только штраф за неуважение к государственной символике.

«Повелись на рекламу о том, что умный телевизор с отечественным программным обеспечением,
– признаётся отец семейства. – Кто же знал, что он настолько умный?»

Бытовая техника с функцией гражданской бдительности впервые появилась на рынке в 2021 году. Благодаря ей удалось завести 1902 дела, из которых по 622 уже вынесены обвинительные приговоры, а по остальным – ожидают вынесения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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