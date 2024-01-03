Ателье Mansory представило максимальную версию Mercedes-Maybach S 680

Яркий оттенок China Blue, представленный почти на всех деталях Mercedes-Maybach S 680, включая даже колесные диски, является одной из характерных черт этой роскошной модификации.

Однако, помимо цветовых изменений, Mansory также внесла важные изменения в дизайн автомобиля. На передней части можно заметить новые воздухозаборники с синей сеткой, глянцевую черную решетку радиатора и светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в переднюю панель. К тому же был установлен новый сплиттер.

Изменения касаются также боковых частей автомобиля: юбки были расширены, а передние панели украшают новые воздухозаборники. Но Mansory не остановилась на этом – задняя часть седана была доработана с установкой тонкого спойлера и нового диффузора с четырьмя выхлопными трубами.

Под капотом Mercedes-Maybach S 680 находится мощный 6-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом. Хотя Mansory не раскрывает подробности о внутренних изменениях, можно предположить, что с учетом внешних изменений, автомобиль обещает быть не только ярким, но и очень мощным.