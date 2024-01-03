 

МИД Франции: Ракетные удары Украины по Белгороду признаны законной обороной

03.01.2024, 17:10, Разное
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Министерство иностранных дел Франции официально признало ракетные удары, нанесенные Вооруженными силами Украины по городу Белгороду, законной обороной. Эту позицию подтвердили представители французского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

Согласно заявлению МИД Франции, удар по российскому городу, выполненный с использованием кассетных боеприпасов, соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».

30 декабря украинская армия нанесла ракетный удар по центру Белгорода. Президент РФ Владимир Путин, выступая перед военнослужащими 1 января, характеризовал произошедшее как спланированный теракт.


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