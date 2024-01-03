МИД Франции: Ракетные удары Украины по Белгороду признаны законной обороной

Министерство иностранных дел Франции официально признало ракетные удары, нанесенные Вооруженными силами Украины по городу Белгороду, законной обороной. Эту позицию подтвердили представители французского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

Согласно заявлению МИД Франции, удар по российскому городу, выполненный с использованием кассетных боеприпасов, соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».

30 декабря украинская армия нанесла ракетный удар по центру Белгорода. Президент РФ Владимир Путин, выступая перед военнослужащими 1 января, характеризовал произошедшее как спланированный теракт.