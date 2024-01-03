Мнение: Про начальника транспортного цеха

Удивительно, но я вот впервые, в 2024 уже году, увидел этот, как сказали бы сегодня, видос 1988 года – экранизацию одной из самых смешных миниаютюр Михаила Жванецкого. Спасибо Ютубу! Знаю, впрочем, что прежних кумиров Перестройки – Жванецкого, Окуджаву, Горбачева – среди современных комментаторов принято “не любить”, но это меня мало заботит, я-то скорее не люблю самих современных комментаторов, что “в ночь идут, и плачут, уходя», а вот к Жванецкому и остальным отношусь с трепетной нежностью.

Но интересно отметить… неудачу. Казалось бы, для экранизации подобрали суперзвездный состав: режиссер – Никита Михалков, в ролях – Олег Табаков и Александр Калягин. Лучшие! А получилось и вполовину не то впечатление, чем от исполнения самого Жванецкого.