 

Мнение: Про начальника транспортного цеха

03.01.2024, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Удивительно, но я вот впервые, в 2024 уже году, увидел этот, как сказали бы сегодня, видос 1988 года – экранизацию одной из самых смешных миниаютюр Михаила Жванецкого. Спасибо Ютубу! Знаю, впрочем, что прежних кумиров Перестройки – Жванецкого, Окуджаву, Горбачева – среди современных комментаторов принято “не любить”, но это меня мало заботит, я-то скорее не люблю самих современных комментаторов, что “в ночь идут, и плачут, уходя», а вот к Жванецкому и остальным отношусь с трепетной нежностью.

Но интересно отметить… неудачу. Казалось бы, для экранизации подобрали суперзвездный состав: режиссер – Никита Михалков, в ролях – Олег Табаков и Александр Калягин. Лучшие! А получилось и вполовину не то впечатление, чем от исполнения самого Жванецкого.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Российские ученые создали технологию извлечения воды из воздуха

03.01 / Ученые выяснили, издают ли растения какие-нибудь звуки

03.01 / Умный телевизор написал донос на хозяев, слушавших государственный гимн сидя

03.01 / Ателье Mansory представило максимальную версию Mercedes-Maybach S 680

03.01 / МИД Франции: Ракетные удары Украины по Белгороду признаны законной обороной

03.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Уже начхать на права человека…

03.01 / Установлена возможная причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

03.01 / Установлена связь между васаби и улучшением памяти

03.01 / Правительство сократило число административных процедур в строительстве до 607

03.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Эфиопия признала Сомалиленд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика