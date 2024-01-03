Рупор кремлевской пропаганды: Уже начхать на права человека…
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Новости украинской "демократии".
«Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперёд — защищать Отчизну» (с) бывший замминистра по вопросам "оккупированных" территорий Тука
"Давайте просто воевать" (с) Борис Джонсон
"Мобилизация на Украине проходит нормально" (с) Данилов
"Все равно мы все умрем" (с) зам Залужного Мартынюк
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Источник: Colonel Cassad
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