 

Установлена возможная причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

03.01.2024, 16:34, Разное
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Как сообщает РИА Новости, ученые установили возможную причину смерти археологов, первыми открывших гробницу Тутанхамона.

Исследователь-любитель Говард Картер, открывший гробницу третьего января 1924 года, умер в 1939 году от рака, в то время как несколько человек ушли из жизни в течение нескольких лет после того, как усыпальница Тутанхамона была найдена в 1922 году. Исследователи считают, что причиной смерти является обнаруженная в гробнице «пещерная болезнь», вызванная грибками Aspergillus и поражающая дыхательные пути. Данная теория подтверждается результатом вскрытия могилы литовского князя Казимира Ягеллончика, где все участники эксгумации умерли от легочной инфекции.

Таким образом, как отмечают обозреватели, миф о проклятии Тутанхамона развеян, подчеркнув, что хотя смерти не связаны непосредственно с проклятием, участники вскрытия гробницы столкнулись с роковыми последствиями.    


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