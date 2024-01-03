 

Установлена связь между васаби и улучшением памяти

03.01.2024, 16:34, Разное
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Как сообщает издание Nutrients, результаты исследования такого ключевого компонента японской кухни, как соус васаби, показали, что употребление корня растения, близкого к хрену, способствует улучшению памяти.

В ходе эксперимента было установлено, что у тех, кто принимал васаби перед сном в течение трех месяцев, память улучшилась на 12%, причем максимальная степень прогрессирования была зафиксирована в случае с вербальной эпизодической памятью, отвечающей за ассоциацию лиц и имен.

Ученые подчеркивают, что подобный эффект связан с присущими васаби антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствующими повышению степени защиты мозга и оказывающими позитивное влияние на процесс передачи нервных импульсов. Кроме того, включение васаби в рацион способствует снижению кровяного давления и улучшению метаболического синдрома.  


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