По многочисленным просьбам россиян голосовать на выборах разрешат с 12 лет

Россиянам разрешат участвовать в выборах, в том числе в электронном голосовании, с 12 лет – о таком решении объявил Центризбирком. Соответствующий закон будет проведён через Госдуму в ближайшие месяцы.

Согласно новой концепции, самостоятельно поддержать нынешнего главу государства разрешат с 16-летнего возраста, а за детей 12-15 лет смогут проголосовать их родители. Это расширит электоральную базу как минимум на 24% и повысит демократичность избирательного процесса.

«У нас в стране обязанность платить налоги возникает с 12 лет, уголовная ответственность – с 14 лет, сексом можно заниматься с 16 лет, а голосовать – только с 18. Конечно, это было несправедливо», – считают в избиркоме.

Нововведение высоко оценили правозащитники (Совет по правам человека), общественники (организация «Комитет охраны демократии» при СПЧ) и оппозиция (представители КПРФ и ЛДПР). Таким образом, отмечают журналисты, инициатива получила широкую всенародную поддержку.

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