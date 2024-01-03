 

Valve оставила пользователей Windows 7, 8 и 8.1 без Steam

03.01.2024, 12:21, Разное
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Новый год принес пользователям Windows 7/8/8.1 не только радостные моменты, но и еще одно напоминание о важности обновления своей операционной системы. Как было объявлено еще в марте прошлого года, с 1 января Steam прекратил поддержку этих версий ОС.

Окончание поддержки Windows 7, 8 и 8.1 совпало с уменьшением популярности этих операционных систем. Согласно декабрьской статистике, доля указанных ОС в Steam составляла всего 0,89%.

Для сравнения: по тем же данным за декабрь 2023 года, Windows 10 выбрали 53,45% пользователей Steam, в то время как Windows 11 была установлена на 41,95% компьютеров. Поэтому Valve сосредотачивается именно на этих версиях.

Кроме того, ключевые функции Steam зависят от встроенной версии Google Chrome, которая не поддерживается на старых версиях Windows, и в будущем Steam потребует обновлений безопасности, доступных только в версиях Windows 10 и выше.

С завершением поддержки Windows 7, 8 и 8.1 пользователи этих операционных систем лишились возможности запустить клиент Steam и получить доступ к своей библиотеке. Теперь придется обновить операционную систему или компьютер.


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