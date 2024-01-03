В Китае создали биочипы, которые могут сделать человека бессмертным

Китайские ученые разработали подкожные биочипы, использование которых сможет прокачать человека до версии 2.0 и наделить его бессмертием.

В данном случае речь идет о встроенных под кожу устройствах, которые позволяют оценивать состояние организма, минимизировать риски развития заболеваний и оказывать воздействие на процесс старения. Внедрение подобных чипов, как отмечают ученые, позволит увеличить продолжительность жизни и оставаться здоровым в течение многих лет.

Некоторые представители общественности считают, что использование таких устройств нарушает права человека и может обернуться крайне негативными последствиями, в то время как другие видят в биочипах возможность повысить степень качества жизни и обеспечить высокий уровень защиты от целого ряда заболеваний.