 

В России появится портал «Госпокаяние», на котором граждане смогут публично извиниться

03.01.2024, 11:33, Разное
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Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск нового ресурса «Госпокаяние», с помощью которого россияне смогут попросить у общества прощения за нарушение писаных и неписаных социальных норм.

Уже в марте 2024 года каждый гражданин сможет загрузить на платформу своё покаяние в любом удобном формате.

– Граждане смогут размещать тексты, видео, голосовые сообщения с признанием своей вины и раскаянием. При этом искусственный интеллект подскажет провинившимся, что им стоит добавить в покаяние. Сейчас в этой сфере царит настоящая махновщина, – пояснил министр.

Для публикации покаяния гражданам нужно будет пройти верификацию через портал «Госуслуги», а также обозначить адресата своих извинений — конкретное лицо, жителей отдельного региона или весь многонациональный народ Российской Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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