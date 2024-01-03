 

В Соединенном королевстве продают “Ниву” за 22 850 фунтов

03.01.2024, 11:10, Разное
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Официальные продажи автомобилей Lada в Европе остановились еще в 2019 году, и даже частные продавцы перестали поставлять эти автомобили. Тем не менее, в Европе все еще можно найти отдельные экземпляры Lada Niva, особенно среди поклонников этой марки. Недавно британская компания Bramley Motor Cars, специализирующаяся на продаже премиальных автомобилей таких марок, как Aston Martin, Bentley, Ferrari, Land Rover, Porsche, Mercedes-Benz и Rolls-Royce, выставила на продажу одну из них.

Эта конкретная Lada Niva представлена в стандартной комплектации Luxe, с установленным кондиционером и окрашена в цвет “Черная пантера”. Стоит отметить, что у этой Нивы установлены обычные “штампованные” колесные диски, характерные для более доступных версий Classic.

Автомобиль 2021 года выпуска имеет пробег всего 583 км. Однако цена этой Нивы впечатляет даже европейских покупателей – 22 850 фунтов стерлингов, что приблизительно равно 2,6 миллионам рублей. Объясняется такая цена установленной аудиосистемой Sony RSX GS-9, стоимость которой, по мнению многих пользователей, сопоставима с ценой самой машины.


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