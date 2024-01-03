В Ленобласти пенсионерка погибла в результате пожара в частном доме

В среду, 3 января, в селе Ушаки Ленинградской области произошла трагическая ситуация, когда пенсионерка потеряла жизнь в результате пожара. Инцидент случился на улице Первого Мая, начавшись с возгорания котельной, прилегающей к одноэтажному деревянному дому. Позже огонь перекинулся на весь дом.

Во время тушения пожара обнаружили тело женщины, родившейся в 1944 году и проживавшей в этом доме. Обстоятельства случившегося на данный момент уточняются.

Это не первый случай пожара в регионе. Ранее, 14 ноября, в деревне Пески Ленинградской области огонь уничтожил ангар, где находились несколько металлических фургонов. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров, а также была полностью разрушена цельнометаллическая конструкция.