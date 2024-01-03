В США предложили новые методы борьбы с вредной пищей
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Как показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, фокусирование внимания на таких немедленных последствиях употребления нездоровой пищи, как, например, вздутие живота, снижает степень привлекательности фастфуда.
Доцент Корнельского университета Кейтлин Вулли и доцент Университета Сан-Диего Пол Стиллман уточнили, что сосредоточение внимания на немедленных положительных эффектах таких здоровых привычек, как занятие спортом или употребление свежих овощей и фруктов, может способствовать возникновению желания следовать им.
Кроме того, сохранить мотивацию можно за счет небольших регулярных вознаграждений, в качестве которых может выступить просмотр любимого сериала после тренировки. Таким образом, как отмечают исследователи, изменение пищевых привычек и отношения к деятельности может значительно повысить степень качества жизни.
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