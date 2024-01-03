В США предложили новые методы борьбы с вредной пищей

Как показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, фокусирование внимания на таких немедленных последствиях употребления нездоровой пищи, как, например, вздутие живота, снижает степень привлекательности фастфуда.

Доцент Корнельского университета Кейтлин Вулли и доцент Университета Сан-Диего Пол Стиллман уточнили, что сосредоточение внимания на немедленных положительных эффектах таких здоровых привычек, как занятие спортом или употребление свежих овощей и фруктов, может способствовать возникновению желания следовать им.

Кроме того, сохранить мотивацию можно за счет небольших регулярных вознаграждений, в качестве которых может выступить просмотр любимого сериала после тренировки. Таким образом, как отмечают исследователи, изменение пищевых привычек и отношения к деятельности может значительно повысить степень качества жизни.