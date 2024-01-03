Белорусские ученые нашли способ 3D-печати котлет без химических добавок

Белорусские исследователи успешно разработали инновационную технологию 3D-печати котлет и прочих мясных продуктов, при которой не требуется применение химических добавок в процессе производства.

Эксперты из Института мясо-молочной промышленности Научно-практического центра НАН республики разработали специальные смеси для использования в 3D-принтерах, предназначенных для пищевой продукции. По словам Ирины Калтович, сотрудницы института, в процессе разработки исследователи применяли только натуральное мясное сырье, и не использовали красителей, консервантов и стабилизаторов.

“Это не подделка мяса и не вегетарианские аналоги. Мы разработали множество вариантов смесей на основе натурального мяса, что позволяет моделировать как состав продукта, так и его форму”, – отметила она.

Специалисты заявили, что в мировой практике для 3D-печати продуктов пищевой промышленности обычно используют химические добавки для поддержания формы изделий. Тем не менее, институт из Беларуси придерживается политики “натуральность без химии”.

Ученые предлагают применять такие 3D-принтеры в кафе, где они смогут создавать блюда из сухих смесей, восстанавливаемых в воде, а также из термообработанных эмульсий или полуфабрикатов для домохозяек.

Кроме того, Калтович поделилась информацией о создании учеными веганской колбасы на основе овощей, которая будет производиться исключительно из отечественных натуральных продуктов. Планируется, что данное блюдо появится в продаже в 2024 году.