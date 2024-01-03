 

«Они под одеждой были голые» – в Новосибирске ОМОН разогнал новогодний корпоратив

03.01.2024, 9:33, Разное
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Праздничный корпоратив одной из IT-компаний в новосибирском Академгородке прервал внезапный визит сотрудников ОМОН.

Правоохранители остановили мероприятие и отправили его участников по домам, мотивировав своё решение тем, что «они под одеждой были голые».

Как отмечает свидетель, ужинавший в том же ресторане, никто из сотрудников IT-компании не был частично раздет. Все люди выглядели и вели себя вполне прилично. Однако это не остановило блюстителей закона, которым поступили указания пресекать малейшие попытки устроить голую или полуголую вечеринку на территории Академгородка.

Поскольку реальных нарушителей не нашлось, а выполнять план по разгону голых вечеринок было необходимо, полицейским пришлось разогнать несколько корпоративов ни в чём не повинных граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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