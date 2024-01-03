Эксперты прогнозируют в 2024 году подорожание автокредитов на 19-23%

По мнению Александра Шорникова, директора департамента розничных рисков банка “Зенит”, ставки по рыночным программам автокредитования в РФ могут возрасти на 1 процентный пункт в первом квартале 2024 года. Полная стоимость кредита по не субсидированным программам автокредитования предположительно составит от 19% до 23%, в зависимости от сегмента рынка и банковских условий.

Шорников также отметил, что возможный рост ключевой ставки Центробанка, превышающий ожидания аналитиков, еще сильнее повлияет на рост цен, что может привести к замедлению на рынке, поскольку покупатели не готовы к ставкам в размере 25% и выше.

Что касается выбора автомобилей при покупке в кредит, то у заемщиков будет ограниченный выбор. Примерно 40% рынка займут автомобили из Китая, включая локальную сборку, отечественные марки займут примерно такую же долю. Остальная часть рынка придется на популярные марки из Европы, Азии и США, которые будут завозиться по схеме параллельного импорта через третьи страны.

По данным Банка России, ставки по автокредитам в третьем квартале 2023 года достигли 13,2% (во втором квартале были 8,8%). Общий объем выданных кредитов составил 432 млрд рублей, что на треть больше, чем в предыдущем квартале. Эти цифры свидетельствуют о том, что потребители беспокоились о возможном дальнейшем росте цен и активно приобретали автомобили.