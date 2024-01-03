Мнение: О нечувствительности русских к потерям… Правда?

Очень часто вижу этот тезис в комментариях от украинских, проукраинских и тайнозаукраинских читателей. Мол, #Россия и русские совершенно нечувствительны к собственным потерям в процессе эскалации «украинского кризиса». И далее, в зависимости от поставленной задачи комментатору идёт либо деланное удивление, либо наигранное возмущение — ну как можно быть настолько бесчувственными скотами?!

Собственно, и новоиспечённый «доктор философии» Валерий Залужный на этом поле отметился — уже для широкой публики. Как оправдание провала весенне-летнего контрнаступа.

Дескать «трупами завалили» освободительный порыв. ©

Так вот хочется сказать довольно грубо: врёте, свинтусы!

Русские «нечувствительны» не к потерям, а к исходящей от украинской стороны «информации», а точнее — дезинформации о якобы потерях. Потому что многократно убедились на множестве примеров, что с той стороны в адрес России могут идти либо брань, либо ложь. А сила — она «в правде».

Это вот как намедни философ Валерий Залужный с понтом рассказывал, как в небе над Украиной «были сбиты» три из трёх “Калибров”, 10 из 10 “Кинжалов”, 59 из 70 ракет Х-101/Х-555/Х-55, а также запущенные ранее 35 из 35 “Гераней”. А потом появились кадры точных — а не точечных! — ракетных ударов по военным объектам в Киеве. По оружейному заводу «Маяк». По предприятию «Радиоизмеритель», производителю авиационной аппаратуры и функциональной микроэлектроники. По главному цеху завода «Квазар», занимавшегося производством аппаратуры, пригодной для использования в военных целях. А вот взрыв в Северном районе электрических сетей с последующим уничтожением высоковольтного трансформатора, из-за чего 200 тыс. киевлян на время остались без света, вероятнее всего стал следствием падения зенитной ракеты — один из таких эпизодов тоже попал в кадр. То есть подтверждёнными целями российских ударов стали именно промышленные объекты, связанные с ВПК, тогда как косвенный ущерб, увы, не в первый раз, это результат размещения средств ПВО в самом городе.

И вот объясните по-простому: после таких факапов на самом верху нынешней киевской власти должны ли русские верить хоть слову, исходящему от украинской стороны?

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