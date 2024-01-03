 

Воскрешение после остановки сердца

03.01.2024, 7:10, Разное
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В начале 2023 года жизнь Лорен Канадей из штата Вирджинии (США) изменилась навсегда, когда ее сердце остановилось на полчаса.

39-летняя женщина, страдавшая от эпилепсии, пережила трагический момент после тяжелого судорожного припадка.

В тот момент ее муж среагировал быстро и начал делать искусственное дыхание, пытаясь спасти ей жизнь, пока не прибыли экстренные службы. Медики, в свою очередь, потратили 24 минуты на то, чтобы вернуть Лорен к жизни, используя дефибриллятор.

Позднее Лорен поделилась своими воспоминаниями о времени, которое она провела технически «мертвой». Она описывает это как дружелюбное и мирное состояние, хотя не может вспомнить конкретных форм или видений.

– Я чувствовала, что растворяюсь, и это было просто очень приятно, – говорит она.

Необычно, но после возвращения к жизни Лорен почувствовала себя менее напряженной и тревожной.

– Ничто из забот, которые у меня были раньше, не имело значения, и я была безумно взволнована такими простыми вещами, как чизбургеры, – делилась Лорен.

Оказалось, что она страдала от Covid-19, и врачи связывают ее сердечный приступ с воспалением в сердце, вызванным редким осложнением вируса.

– Я чувствую, что это моя вторая жизнь. У меня два дня рождения, – говорит она сейчас.

Раньше Лорен была самостоятельной и сильной, но теперь ее мировоззрение полностью изменилось.

– Мне комфортно, в основном, зависеть от других, – признается она.


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