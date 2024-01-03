Мнение: О последней порванной «красной линии»… А Путин — что?

И снова вспоминаются бессмертные слова покойного Петра Мамонова, безжалостно зацензуренные на ТВ и оттого ставшие мемом в Сети. «А Путин что? Он хлюпенький, он разведчик. Что он может? Это мы должны что-то делать», — провидчески заявил музыкант и актёр в 2007 году. И в истинности его слов пришлось убедиться не раз.

И вот теперь — новое испытание на прочность для того, кто ещё пару лет назад затеял операцию «Преемник 2.0».

Вашингтон разрешил командованию Вооружённых сил Украины самостоятельно выбирать дальность нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты для которых американские власти планируют передать Киеву в ближайшее время. Об этом заявила посол США на Украине Бриджит Бринк. Источник информации сомнительный, но слова послицы «бьются» с ранней информацией американской WP о том, что Штаты передают ВСУ координаты для ударов по российским целям. И о том, что географию этих ударов можно расширять по мере истощения украинских формирований.

Патриоты от этой инфы тоже бьются — в патриотическом гневе.

Они интерпретировали эту новость так, что Белый дом снял своё прежнее требование «не бить» по территории официально признанной России. А потому кричат, что #Россия должна снять «белые перчатки» и начать по-взрослому воевать. Ведь на рубеже Нового года и в первые новогодние дни в Белгороде четвёртый раз кряду убивают ни в чем не повинных мирных людей. Мол, нравственно ли соблюдать правила, когда вокруг открываются ворота в ад?

Но что российский президент Владимир #Путин реально сможет ответить на этот призыв?

Да и захочет ли?

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