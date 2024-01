Бразильский аналитик – Запад снова влез, куда не надо — теперь ему и Киеву придётся принимать условия России

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украине осталось несколько месяцев — это понимают не только россияне, но и сами украинцы и западные СМИ. Такой информацией поделился бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар, ссылаясь на источники в ВСУ. Имея полное военное преимущество, российские войска теперь «могут делать всё, что хотят». В том числе решать, когда и на каких условиях будут вестись переговоры, — Украине и Западу останется только принять эти условия.

Я получаю удивительную информацию благодаря утечке документов из ВСУ. Эта статья — первая, сейчас я пишу новую, которую, вероятно, опубликую в эти выходные, о Харьковском фронте. Эта была в основном о Запорожском фронте. В общем, по всей линии фронта ситуация на грани коллапса. Таковы факты. И это знают не только русские — об этом говорят даже польские военные СМИ. И, очевидно, люди в НАТО, у которых есть мозг, тоже всё понимают.

В интервью Залужного между строк читается: «Нам придётся очень сильно побороться, чтобы не потерять ещё больше территорий». Вот, собственно, и весь посыл. Конечно, редакция The Economist никогда бы не выпустила его в таком виде, но по сути смысл был именно таким.

Проблема в том, что этот человек в футболке (Зеленский. — ИноТВ) ужасно напуган, потому что он понимает, что от него начинают избавляться. Процесс запущен. Когда о таких вещах пишет The Washington Post и The New York Times, когда об этом говорят первые полосы в Time — вам конец. И он это знает. Вопрос лишь в том, как это всё будет происходить в ближайшие несколько месяцев.

Один из моих источников в Вашингтоне говорит, что это произойдёт в течение ближайших трёх месяцев. Дело в том, что они пока не знают, как именно. И да, Залужный — основной кандидат. Поэтому неудивительно, что Зеленский уже начал пытаться остановить это «шоу Залужного» — мы это видим. Залужный очень популярен на Украине. Если бы выборы были, например, завтра и Залужный бы участвовал в них, он бы победил. Все это понимают. Популярность Зеленского сегодня, наверное, меньше 10% — реальный уровень популярности.

Вопрос в том, изменит ли это нынешнее и будущее положение дел на фронте? Нет. Для РФ изменится только то, насколько далеко она зайдёт в следующем году. Будет ли наступление, остановятся ли они на районах Донбасса*, решат ли переходить Днепр, заберут ли Одессу — что будет дальше? Пойдут ли они вплоть до Приднестровья? Но это пока только разговоры. В военных кругах РФ много обсуждений по этому поводу, но никаких выводов пока, конечно, нет.

Единственное, что они знают наверняка, — это то, что преимущество за Россией. В ближайшие несколько месяцев русские могут делать всё, что захотят, даже не прибегая к наступлению. Они могут продолжить отвоёвывать территории, но на какое-то время это может привести к затяжному тупику. И в то же время они прекрасно знают, что американцы — под «американцами» я имею в виду нынешних руководителей в Белом доме, Совете национальной безопасности, правительственном аппарате — отчаянно нуждаются в прекращении огня. Русские же не нуждаются ни в чём.

Лавров уже заявил об этом. Раньше, месяц или два назад, Лавров такого не говорил. Теперь он твердит это почти постоянно: эта война будет решаться на поле боя. Это значит, что русские будут решать, когда война закончится. Они будут выдвигать условия, подразумевающие полную капитуляцию Киева. Вот и всё. Никакого прекращения огня не будет. Если перемирие не будет соответствовать их правилам, то его не будет вообще, потому что русские могут затянуть это дело на годы, если захотят.

В данный момент русские полным ходом ведут военную экономику, а также, я бы сказал, частично милитаризованную гражданскую экономику. Они процветают. У них нет проблем с санкциями. Я был в Москве около месяца назад — вы найдёте там всё лучшее из лучшего, что есть на Западе. Единственное, на что они жалуются, — так это сложности с получением шенгенской визы, чтобы поехать в Европу. Ну и что? Можно кому-то заплатить и получить свою шенгенскую визу. Даже русские среднего класса, которые живут на Урале или в Сибири, приезжают сюда. Им дают шенгенскую визу на три месяца, они едут в Испанию, едут во Францию. Так что это вообще не проблема. Даже для тех людей, которые, я бы сказал, относительно критически относятся к специальной военной операции.

А большинству населения на это вообще плевать. Я могу сказать, что подавляющее большинство населения РФ в целом — речь идёт не только о крупных городах, но обо всей РФ вплоть до Дальнего Востока и Сахалина, — смотрит на Запад и видит в нём кучку варваров. Они хотели сделать с Россией то же, что Наполеон и Гитлер, только теперь — руками НАТО. А РФ снова побеждает, очевидно. Потому что эти придурки на Западе никогда не слушают Бисмарка. Делайте всё, что хотите, но не лезьте в драку с Россией. И именно это они и сделали.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).