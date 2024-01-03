 

Der Tagesspiegel – в 2024 году позиции Запада ослабнут ещё сильнее

03.01.2024, 1:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В 2023 году мировая ситуация стала крайне нестабильной, пишет Der Tagesspiegel. И эксперты сходятся во мнении, что в этом году улучшений ожидать не стоит. Всему виной глобальный вакуум власти, отсутствие лидеров, способных останавливать конфликты и войны. К тому же противники Запада действуют всё более решительно, а США и Европе, наоборот, не хватает ни решительности, ни сплочённости.


AP

Война на Ближнем Востоке, боевые действия на Украине, перевороты в Африке, рост напряжённости между Китаем и Тайванем — 2023 год был полон кризисов, пишет Der Tagesspiegel. И эксперты сходятся во мнении, что в 2024 году ситуация не улучшится.

Всему виной глобальный вакуум власти. Сейчас в мире нет ни одной страны, которая обладает достаточным политическим или экономическим влиянием для того, чтобы определять международную повестку. Миру не хватает лидеров, способных прекращать конфликты и войны. Есть даже угроза, что нынешняя ситуация может перерасти в масштабное военное противостояние.
При этом стратегические противники Запада действуют более решительно и в случае необходимости готовы к применению силы. Их задача — подрыв существующего миропорядка. В западных же государствах не хватает ни решительности, ни сплочённости. Поэтому не исключено, что их позиции ослабнут ещё сильнее.

Ещё одним фактором, способным существенно дестабилизировать мировую ситуацию, станут президентские выборы в США. Их исход может существенно подорвать американские позиции в мире, а также привести к масштабным внутриполитическим потрясениям. 


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