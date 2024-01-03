Ботокс для волос: может ли он улучшить состояние локонов, и стоит ли его делать

Здоровые, шелковистые волосы – настоящее богатство женщины. Увы, но не каждая может похвастаться роскошной шевелюрой. И на помощь милым дамам приходит новомодная процедура, которая восстанавливает поврежденные пряди, делая их блестящими и живыми. Расскажем о ботоксе для волос – модном слове в индустрии красоты.

Популярная процедура

Ботокс для волос – тенденция ухода за шевелюрой, которая представляет собой тщательное лечение, направленное на улучшение здоровья локонов. Лучше всего процедуру проводить в салоне, где профессионалы сделают все, чтобы восстановить красоту безжизненных прядей.

Процедура, которая стала невероятно популярной, – правильное решение для милых дам, мечтающих о живых и блестящих волосах.

Питательный коктейль для волос

Ботокс для локонов – процедура, используемая для восстановления сильно поврежденных прядей. Специальное средство разглаживает стержень волоса и действует как кондиционер, удерживая влагу на глубине.

Точно так же, как ботокс избавляет от морщин на лице, это средство для ухода за волосами замедляет процесс старения прядей. Из каких же ингредиентов состоит препарат, который восстанавливает и улучшает структуру локонов? В состав питательного коктейля входят следующие вещества:

Витамины В5 и Е. Аргановое и кокосовое масло. Коллагеновый комплекс. Глиоксиловая кислота. Кератин. Аминокислоты и пептиды.

Ботокс подходит для ломких и вьющихся волос, «приручая» непослушные, торчащие пряди, питая и улучшая их структуру, а также избавляя от ломкости. Эта процедура подходит женщинам, которые часто окрашивают свои локоны, постоянно выпрямляют их утюжком или завивают с помощью щипцов при высокой температуре.

Как работает ботокс для волос

Терапия ботоксом – это лечение без формальдегида и химикатов. Процедура включает в себя обволакивание волос кондиционирующими веществами, которые придают гладкость и блеск вьющимся прядям. Лечение ботоксом восстанавливает поврежденные волосы, благодаря чему они становятся более мягкими и гладкими.

Витаминный коктейль, содержащий полезные для волос вещества, укрепляет шевелюру и устраняет проблемы ее истончения.

Пошаговое описание процедуры

В салоне красоты волосы тщательно моют, чтобы удалить всю грязь, остатки кондиционера или маски, что подготавливает локоны к процедуре. Это помогает открыть стержень волоса, чтобы активные ингредиенты витаминного коктейля могли лучше «работать».

На слегка подсушенные волосы наносится ботокс минут на 45 и более от корней до кончиков, а затем их прогревают под климазоном, чтобы активизировать питательные вещества. Затем препарат смывают шампунем для волос, не содержащим сульфатов.

Стоит отметить, что некоторые дамы предпочитают проводить процедуру в домашних условиях, но посещение салона обещает более профессиональные результаты.

Сравнение с процедурой ламинирования

Некоторые эксперты считают, что ботокс для волос и ламинирование – процедуры, которые схожи между собой. Однако, в отличие от последней, комплекс с витаминами воздействует на локоны не только внешне, но и укрепляет пряди изнутри. И эффект от процедуры, направленной на улучшение состояние волос, длится более 3 месяцев.

А ламинирование работает только сверху, укрывая пряди своеобразным защитным пледом и сохраняя исходный цвет. Оно позволяет убрать пушистость и спутанность локонов, удерживая влагу. За счет этого волосы выглядят ухоженными и гладкими. Эффект от процедуры держится примерно 1,5 месяца.

Процедура ботокса лечит локоны, даря им мягкость и блеск, а витаминный комплекс глубоко проникает в структуру волоса, восстанавливая его изнутри и делая более плотным.

Вреден ли ботокс для волос

Витаминный коктейль подходит для всех типов волос и не содержит вредных ингредиентов. Если некоторые салонные процедуры включают воздействие формальдегида или парабенов, то эта относительно безопасна, просто важно убедиться, что она выполняется правильно. Поэтому лучше всего обратиться к настоящему профессионалу.

Ботокс не оказывает побочных эффектов на волосы, но может вызвать аллергические реакции на чувствительной коже головы. Поэтому стоит быть очень осторожным при проведении процедуры в домашних условиях.

Польза и вред ботокса для волос

Делать или нет процедуру, наполняющую жизнью волосы изнутри, зависит только от желания женщины.

Каковы же плюсы витаминного коктейля, который наносят на пряди:

Безопасный состав. Происходит уплотнение волос, которые перестают путаться. Обладает накопительным эффектом. Придает здоровый блеск и мягкость даже сильно поврежденным и обесцвеченным волосам. Длительный эффект виден до пяти месяцев.

Однако у ботокса для волос есть и минусы, о которых стоит обязательно упомянуть:

Снижается объем волос за счет того, что они становятся тяжелее. Процедура не делается во время беременности и кормления грудью. Есть риск повредить волосы, если ботокс делается в домашних условиях. Препарат может спровоцировать аллергию.

После процедуры ботокса следует использовать профессиональные средства: шампуни без сульфатов, несмываемые маски для кончиков прядей и разглаживающие кондиционеры. Без правильного ухода волшебство, созданное профессионалами, исчезнет без следа.