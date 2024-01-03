Американский политолог – Байдену не нужна победа Киева — он рассчитывает на «подлую» сделку с Москвой

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Джо Байден чётко показал, что помогать украинскому руководству добиваться полноценной победы над Россией он на деле не готов — и он, вероятно, рассчитывает в итоге урегулировать конфликт через переговоры, полагает политолог Филлипс О’Брайен. Как пишет О’Брайен в своём материале для WSJ, об этом говорит упорное нежелание Вашингтона снабжать Киев дальнобойными вооружениями.



AP

Администрация президента США Джо Байдена так и не доказала делом, что всерьёз намерена помочь Украине одержать полную победу над Россией — и причина этого очевидна: Байдену такая победа просто не нужна, пишет на страницах WSJ американский политолог Филлипс О’Брайен.

Как предполагает эксперт, Байден, по всей видимости, планирует завершить конфликт путём достижения неких «подлых» договорённостей, в рамках которых Киеву придётся пожертвовать значительной частью своих территорий. Именно об этом говорит политика его администрации, которая делала всё возможное, чтобы не давать украинцам вооружения, способные наносить удары по Крыму*, убеждён политолог.

США «вкачали» в Украину оружия примерно на $50 миллиардов — однако Киев получал от Америки в основном образцы ограниченного радиуса действия (включая гаубицы и другие артиллерийские орудия, бронетранспортёры и боеприпасы) либо оборонительные комплексы вроде ЗРК Patriot, напоминает автор. Что же до более дальнобойных вооружений, Вашингтон неизменно затягивал их передачу — даже несмотря на то, что имеет громадные арсеналы, подчёркивает он.

Как отмечает автор, администрация Байдена предоставила украинцам РСЗО HIMARS, которые позволили ВСУ наносить удары по складам снабжения российской армии — однако очень долго отказывалась поставлять к этим комплексам дальнобойные боеприпасы. В результате радиус эффективного применения РСЗО оказался ограничен 80 км и РФ смогла уберечь свою логистику, передвинув её в Крым, до которого украинцы просто не могут достать, пишет политолог.

По мысли О’Брайена, такая политика не могла не быть осознанной — ведь у Америки имеются большие запасы ракет ATACMS, при помощи которых HIMARS могут наносить удары в том числе и по Крымскому полуострову, но Байден до октября минувшего года передавать их Киеву отказывался. Когда же они всё-таки были поставлены, Украина получила лишь 20 таких ракет и быстро их израсходовала.

Лишая украинцев возможности «развернуть длительную кампанию дальних ударов по России», администрация Байдена фактически не оставляет Киеву никаких шансов на победу — тем паче, что события 2023 года показали, что наступление на укреплённые позиции россиян «в лоб» обречено на провал даже при применении западных танков и бронемашин, подытоживает O’Брайен.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).