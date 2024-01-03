 

Американский политолог – Байдену не нужна победа Киева — он рассчитывает на «подлую» сделку с Москвой

03.01.2024, 0:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Джо Байден чётко показал, что помогать украинскому руководству добиваться полноценной победы над Россией он на деле не готов — и он, вероятно, рассчитывает в итоге урегулировать конфликт через переговоры, полагает политолог Филлипс О’Брайен. Как пишет О’Брайен в своём материале для WSJ, об этом говорит упорное нежелание Вашингтона снабжать Киев дальнобойными вооружениями.


AP

Администрация президента США Джо Байдена так и не доказала делом, что всерьёз намерена помочь Украине одержать полную победу над Россией — и причина этого очевидна: Байдену такая победа просто не нужна, пишет на страницах WSJ американский политолог Филлипс О’Брайен.

Как предполагает эксперт, Байден, по всей видимости, планирует завершить конфликт путём достижения неких «подлых» договорённостей, в рамках которых Киеву придётся пожертвовать значительной частью своих территорий. Именно об этом говорит политика его администрации, которая делала всё возможное, чтобы не давать украинцам вооружения, способные наносить удары по Крыму*, убеждён политолог.

США «вкачали» в Украину оружия примерно на $50 миллиардов — однако Киев получал от Америки в основном образцы ограниченного радиуса действия (включая гаубицы и другие артиллерийские орудия, бронетранспортёры и боеприпасы) либо оборонительные комплексы вроде ЗРК Patriot, напоминает автор. Что же до более дальнобойных вооружений, Вашингтон неизменно затягивал их передачу — даже несмотря на то, что имеет громадные арсеналы, подчёркивает он.

Как отмечает автор, администрация Байдена предоставила украинцам РСЗО HIMARS, которые позволили ВСУ наносить удары по складам снабжения российской армии — однако очень долго отказывалась поставлять к этим комплексам дальнобойные боеприпасы. В результате радиус эффективного применения РСЗО оказался ограничен 80 км и РФ смогла уберечь свою логистику, передвинув её в Крым, до которого украинцы просто не могут достать, пишет политолог.

По мысли О’Брайена, такая политика не могла не быть осознанной — ведь у Америки имеются большие запасы ракет ATACMS, при помощи которых HIMARS могут наносить удары в том числе и по Крымскому полуострову, но Байден до октября минувшего года передавать их Киеву отказывался. Когда же они всё-таки были поставлены, Украина получила лишь 20 таких ракет и быстро их израсходовала.

Лишая украинцев возможности «развернуть длительную кампанию дальних ударов по России», администрация Байдена фактически не оставляет Киеву никаких шансов на победу — тем паче, что события 2023 года показали, что наступление на укреплённые позиции россиян «в лоб» обречено на провал даже при применении западных танков и бронемашин, подытоживает O’Брайен.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


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