Le Parisien – «победитель 2023 года» — Путин завершил год на высокой ноте во всех отношениях

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Постоянное лидерство в конфликте на Украине, стойкая российская экономика, новые союзники по всему миру — 2023 год можно смело называть «годом Владимира Путина», считает Le Parisien. Для хозяина Кремля выборы в марте следующего года обещают стать простой формальностью, поскольку победа ему гарантирована: за последние годы под руководством Путина РФ добилась успеха на всех фронтах.



AP

«Победитель 2023 года» — так окрестило Владимира Путина французское издание Le Parisien. Стабильно лидирующие позиции РФ на Украине, стойкая российская экономика, которая не только не пострадала от санкций, но и выиграла от них, а также развитие отношений с новыми союзниками по всему миру — по словам издания, прошедший год смело можно назвать «годом Путина».

Поэтому президентские выборы в марте 2024 года для хозяина Кремля станут скорее простой формальностью. За последние годы под руководством Путина РФ одержала успех на всех фронтах, так что победа на выборах ему практически гарантирована, считает газета.

«Путин — счастливчик, которому удаётся выходить невредимым из самых тяжёлых ситуаций и даже оборачивать их в свою пользу», — добавляет Le Parisien. Прошедший год убедил президента в правильности его политики сразу по нескольким пунктам. Во-первых, РФ по-прежнему занимает лидирующие позиции на Украине, а провал контрнаступления ВСУ сегодня сеет раздор в украинской элите и вызывает сомнения на Западе. У РФ не наблюдается проблем с мобилизацией, а её армия занимает 20% украинской территории и «кажется неудержимой» благодаря плотности линий обороны.

Во-вторых, российская экономика продемонстрировала поразительную устойчивость, отмечает Le Parisien. Она позволяет покрывать как военные расходы, так и социальные трансферты населению. Кроме того, как показало время, Москва отлично преуспела в искусстве обхода санкций, бросив вызов многочисленным, но безуспешным попыткам Запада сокрушить её экономику.

В-третьих, игра, которую ведут страны глобального Юга, часто движимые обидой и упрёками в адрес Запада, не позволила РФ оказаться в изоляции на международной арене. Недавняя поездка Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ доказала, что российский лидер «далеко не изгой», каким его пытается выставить Запад.

«2023 год завершается для хозяина Кремля на довольно высокой ноте», — подводит итоги Le Parisien. «Время на стороне Путина» — и, пока РФ преуспевает как дома, так и на международной арене, президент РФ может не сомневаться в своём стабильном лидерстве.