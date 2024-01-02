 

Рупор кремлевской пропаганды: Саудовская Аравия вступила в БРИКС

02.01.2024, 22:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Саудовская Аравия официально вступила в БРИКС.
Теперь надо еще куда-то одну С воткнуть в названии организации. Ваши версии?

Обновленный список действующих членов БРИКС.

1. Россия
2. Китай
3. Индия
4. Бразилия
5. ЮАР
6. Иран
7. Саудовская Аравия
8. Эфиопия
9. Египет
10. ОАЭ

Ждем в ближайшее время еще Венесуэлу, Алжир. Индонезию.
Аргентину тоже ждем, после того как с Милеем наиграются.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилеты в Оболони

03.01 / Ботокс для волос: может ли он улучшить состояние локонов, и стоит ли его делать

03.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Новогодняя прожарка “Леопардов”

02.01 / Мнение: Нужны ли северные города, СМП эффективнее Суэца и развитие Восточного полигона

02.01 / Мнение: Рост качества школьного образования, миф о стобалльниках ЕГЭ и отступление Гарри Поттера из России

02.01 / Мнение: Рост качества школьного образования, миф о стобалльниках ЕГЭ и отступление Гарри Поттера из России

02.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Новогодний лутинг

02.01 / OneTwoTrip: Туристы-одиночки выбирают Европу и Таиланд

02.01 / OneTwoTrip: Туристы-одиночки выбирают Европу и Таиланд

02.01 / Россиян, которых крестил иноагент Андрей Кураев, покрестят заново

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика