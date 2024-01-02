Рупор кремлевской пропаганды: Саудовская Аравия вступила в БРИКС

Саудовская Аравия официально вступила в БРИКС.

Теперь надо еще куда-то одну С воткнуть в названии организации. Ваши версии?

Обновленный список действующих членов БРИКС.

1. Россия

2. Китай

3. Индия

4. Бразилия

5. ЮАР

6. Иран

7. Саудовская Аравия

8. Эфиопия

9. Египет

10. ОАЭ

Ждем в ближайшее время еще Венесуэлу, Алжир. Индонезию.

Аргентину тоже ждем, после того как с Милеем наиграются.

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