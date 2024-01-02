Мнение: Рост качества школьного образования, миф о стобалльниках ЕГЭ и отступление Гарри Поттера из России

1. Несмотря на все проблемы с нашим школьным образованием, за рубежом дела обстоят ещё хуже, поэтому при сравнении разных стран наши школьники оказываются на высоте. Цитирую блогера Genby (ссылка):



Существует несколько международных исследований качества образования. PIRLS – начальное образование, TIMSS – образование восьмиклассников, PISA – образование 15 летних.

По исследованиям PIRLS-2016 в России лучшее в мире начальное образование, по исследованиям TIMSS-2015 восьмиклассники России занимают 6-7 место в мире.

Вся проблема была в том, что эти успехи не переходили в успехи образования 15-летних, то есть PISA.

Первое исследование по читательской грамотности было в 2000 году, и ельцинские школьники взяли на нем 27-29 место из 32 возможных. В 2003 и 2006 был даже регресс. Но поскольку стран стало больше, Россия уже не занимала столь низких мест. В 2018 году Россия уже занимала 30-33 место из 78.

Поскольку PISA проводится раз в 3 года, следующее исследование должно было проводится в 2021 году. Задания были розданы и исследование в России даже провели. Но в мире решили отложить его на год, и провести его повторно в тех странах, которые провели в 2021. Но в этот раз хоть в России исследование провели, но из-за санкций Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исключила Россию из программы PISA.

Тем не менее Россия намного улучшила результаты 2018 и 2021 года. По сравнению с итогами 2021 года по всем показателям отмечается положительная динамика: средний балл по читательской грамотности – 504 (16-е место в мире, рост на 7 баллов по сравнению с 2021 годом), математической – 503 (17-е место, рост на 5 баллов), естественно-научной – 484 (30-е место, рост на 8 баллов).

В это же время в остальном мире результаты PISA-2022 показали очень сильное падение. По сравнению с результатами PISA-2018, средние результаты по странам ОЭСР снизились почти на 15 баллов по математической и примерно на 10 баллов по читательской грамотности. Оценки естественно-научной грамотности существенно не изменились. Ранее средние показатели по ОЭСР никогда не менялись больше чем на четыре-пять баллов, поэтому результаты 2022 года — беспрецедентное резкое падение.

Как видим, наши школы, при всех их многочисленных недостатках, как минимум не становятся хуже — также, подозреваю, даёт эффект незримая армия репетиторов и опутавшая Россию сеть частных образовательных кружков. Что касается Запада, то диагноз ему поставить несложно: повесточка. Четыре цветных идеологических отряда (зелёные, черные, красные и голубые) пришли в школы, не оставив тем самым нормальному учебному процессу особых шансов.

2. А вот данные о тех, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ по разным регионам России. Статистика, неполная, но вполне достаточная, чтобы сделать однозначный вывод – истории о толпах стобалльников из южных национальных республик России перешли в разряд пустой вражеской пропаганды уже давно (ссылка):





5% школьников России из региона Москва в среднем берут 25% стобалльных результатов по всей России. На втором месте Московская область, на третьем Петербург. Следующая группа со значениями немного выше средних по России – это Татарстан и Нижегородская область.

Число остальных стобалльников практически полностью зависит от числа сдающих. И, наконец, последняя группа, нацреспублики со значениями ниже средних, с постоянно ухудшающимися результатами. При этом их стобалльников всегда проверяют повторно.

3. Кажется, 20 с лишним лет доминирования Гарри Поттера на российском рынке детской литературы подходят к концу (ссылка):

Спрос на книги серии о Гарри Поттере Джоан Роулинг в России падает. Снижение популярности франшизы в издательстве «Азбука-Аттикус» объяснили отзывом лицензии на показ фильмов про юного волшебника, сообщает РИА Новости.

На фоне снижения интереса к зарубежным авторам, отозвавшим права на публикацию своих книг в России, среди россиян растет интерес к отечественной детской литературе. В последнее время увеличился спрос на книги Николая Носова, растут продажи книг Корнея Чуковского, Александра Волкова, Кира Булычева, Виктора Драгунского. При этом проблемы с правами на зарубежные произведения в издательстве стараются решать, пояснили представители «Азбуки-Аттикус».

В феврале 2023 года из российских онлайн-кинотеатров удалили фильмы франшиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». Представители сервиса Amediateka объяснили это истечением срока лицензионных прав на контент.

Напомню, что в «Фантастических тварях» госпожа Роулинг и экранизаторы её творчества скатились в открытую пропаганду АБВГД. Ранее писательница продвигала повестку более осторожно — про задний привод директора Дамблдора, например, она рассказывала только в твиттере, но не в тексте книг.