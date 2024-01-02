 

OneTwoTrip: Туристы-одиночки выбирают Европу и Таиланд

02.01.2024, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пхукет в Таиланде остается одним из самых востребованных мест среди соло-путешественников с 5,3% бронирований только для одного гостя. Париж также привлекает 4,8% туристов-одиночек, в то время как Стамбул имеет 4% бронирований. В список топ-10 включены такие города, как Рим, Милан, Будапешт, Ереван, Римини, Дубай и Барселона.

Аналитики из OneTwoTrip указывают, что большинство соло-путешественников предпочитают короткие поездки за границу, которые длится до трех дней. Однако есть и те, кто остается в отелях на 4-7 дней или проводит каникулы более недели.

Внутри РФ Москва является наиболее популярным городом для соло-путешественников с долей бронирований в размере 30,9%. Санкт-Петербург и Сочи также пользуются спросом с долями в 15,8% и 10,5% соответственно. Кроме того, в Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Мурманске, Иркутске и Новосибирске также оформляются номера на одного гостя.

Наиболее популярным сроком пребывания для россиян, проводящих новогодние каникулы в одиночестве в России, является 4-7 дней, что составляет 49,5% бронирований, пишет РИАН.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилеты в Оболони

03.01 / Ботокс для волос: может ли он улучшить состояние локонов, и стоит ли его делать

03.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Новогодняя прожарка “Леопардов”

02.01 / Мнение: Нужны ли северные города, СМП эффективнее Суэца и развитие Восточного полигона

02.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Саудовская Аравия вступила в БРИКС

02.01 / Мнение: Рост качества школьного образования, миф о стобалльниках ЕГЭ и отступление Гарри Поттера из России

02.01 / Мнение: Рост качества школьного образования, миф о стобалльниках ЕГЭ и отступление Гарри Поттера из России

02.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Новогодний лутинг

02.01 / OneTwoTrip: Туристы-одиночки выбирают Европу и Таиланд

02.01 / Россиян, которых крестил иноагент Андрей Кураев, покрестят заново

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика