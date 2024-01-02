OneTwoTrip: Туристы-одиночки выбирают Европу и Таиланд

Пхукет в Таиланде остается одним из самых востребованных мест среди соло-путешественников с 5,3% бронирований только для одного гостя. Париж также привлекает 4,8% туристов-одиночек, в то время как Стамбул имеет 4% бронирований. В список топ-10 включены такие города, как Рим, Милан, Будапешт, Ереван, Римини, Дубай и Барселона.

Аналитики из OneTwoTrip указывают, что большинство соло-путешественников предпочитают короткие поездки за границу, которые длится до трех дней. Однако есть и те, кто остается в отелях на 4-7 дней или проводит каникулы более недели.

Внутри РФ Москва является наиболее популярным городом для соло-путешественников с долей бронирований в размере 30,9%. Санкт-Петербург и Сочи также пользуются спросом с долями в 15,8% и 10,5% соответственно. Кроме того, в Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Мурманске, Иркутске и Новосибирске также оформляются номера на одного гостя.

Наиболее популярным сроком пребывания для россиян, проводящих новогодние каникулы в одиночестве в России, является 4-7 дней, что составляет 49,5% бронирований, пишет РИАН.