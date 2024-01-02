Россиян, которых крестил иноагент Андрей Кураев, покрестят заново

Таинства крещения, совершённые иноагентом-дьяконом Андреем Кураевым, признаны недействительными – с таким заявлением выступил Священный синод РПЦ.

Россиян, которых крестил раскольник, приглашают бесплатно посетить храм для проведения повторного обряда.

Как пояснили представители церкви, Святой Дух не снисходит по требованию иноагентов, экстремистов и террористов. Таким образом, таинство крещения, даже если оно было проведено по всем ритуальным правилам, является недействительным, поскольку в нём отсутствует его главный компонент.

После внесения Кураева в список иноагентов благодать могла покинуть тех, кто принял крещение из его рук. Единого мнения среди богословов на этот счёт нет, однако на всякий случай и с целью спасения их души Синод принял решение о повторном крещении.

– Никакого вреда от повторного крещения быть не может, даже если по тем или иным причинам Святой Дух не оставит тех, кто принял первое крещение от иноагента, – поясняет пресс-секретарь Синода отец Никанор. – Просто ещё раз смоются все грехи. Процедура эта проводится достаточно быстро и бесплатно, записаться на неё можно в участковом храме по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и распечатанный на листе формата А4 текст православного Символа веры. Для инвалидов, ветеранов СВО и некоторых других категорий граждан, которые не могут лично явиться в храм, предусмотрена процедура выездного проведения таинства.

Ранее Саратовская синагога заново провела обряд обрезания для прихожан из-за ритуальной нечистоты одного из раввинов.

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