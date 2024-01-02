Режиссер Ковтунец рассказал о том, чего остро не хватает российскому кино

Известный кинорежиссер высказал мнение о том, что успешные российские фильмы, такие как “Чебурашка” и “Холоп”, добиваются этого благодаря зрительским симпатиям, а не маркетинговой поддержке в индустрии.

Александр Ковтунец подчеркнул, что создателям отечественного кино необходимо активнее обращать внимание на маркетинговые аспекты, и при этом несет ответственность за это не только частный сектор кинопроизводства, но и российское Министерство культуры и Фонд кино. В интервью режиссер подчеркнул, что фильмы, которые успешно заявляют о себе в прокате, часто имеют продюсеров, активно занимающихся их продвижением и разрабатывающих эффективные маркетинговые стратегии.

Ковтунец выделил компанию Yellow, Black and White, которая, по его словам, обладает умением эффективно продвигать свои проекты. Режиссер выразил убеждение в необходимости активного участия прокатных структур, Министерства культуры и Фонда кино в маркетинговом продвижении российских кинопроектов. Он призывает не только к финансовой поддержке, но и к разработке специальных программ, направленных на поддержку отечественного кинематографа.