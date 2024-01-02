Мнение: О трижды украденной России… Где мои миллионы долларов?

Есть цифры говорящие, а есть — вопиющие. Та, что будет озвучена сейчас, из разряда вторых.

Шесть триллионов долларов.

Это примерно три с половиной экономики России, считая в текущих ценах и по текущим курсам. И как раз именно столько было аккуратно выведено, высосано и, говоря по-честному, украдено у неё за последние четверть века. У нас с вами вообще-то.

То есть, каждый, как минимум… мог быть втрое богаче и счастливее, чем сейчас.

На самом деле, ещё больше.

Откуда взялись эти шесть триллионов?

Примерно такая сумма была недоинвестирована в экономику России с 1990 года.

Тому есть масса причин — высокие налоги, заоблачные проценты, активные силовики, неадекватные власти…

Огромная масса поводов не вкладывать выручку в развитие бизнеса. Но есть и другая сторона медали. Если деньги не вкладываются в бизнес внутри страны, значит, они вкладываются куда-то ещё. И где-то ещё. За рубежом, например. По экспертным оценкам, от двух до трёх триллионов долларов так или иначе были вывезены за границу и начали «работать» на благо зарубежного финансового сектора.

И ничуть не меньше было потрачено на сверхпотребление узкого круга лиц. На все эти платьишки от Коко Шанель, сумочки «Луи Вутон», шампанское «Вдова Клико» и прочие родовые имения в Грязях. На иллюзию роскошной жизни по западным стандартам. Что опять-таки приводило к утеканию денег из российской экономики в западные. Потому что и LVMH, и BMW, и прочие Brioni работали и создавали рабочие места совсем не в России. А на стройках особняков трудились в основном мигранты, отправлявшие свои зарплаты в Среднюю Азию и прочее Закавказье. Пользы отечественному хозяйству от этого не было никакой.

А теперь представьте, что все эти средства не проедались бы бездумно нуворишами, не крысились бы вороватыми чиновниками, не утекали бы за рубеж многочисленными ручейами и реками, а инвестировались бы внутри страны — в её экономику, промышленность, хайтек и, чёрт с ними, даже в стройки особняков. Даже если просто прибавить 6 трлн долл. к текущему ВВП, #Россия поднялась бы на третью строчку в мире по номинальному объёму экономики, опередив и Японию, и Германию. Но есть ведь ещё эффект мультипликатора, когда каждый вложенный в национальное хозяйство рубль, #доллар, юань или даже тенге на выходе даёт прирост выпуска в 1,5-3 раза. То есть, больше 10 трлн долл. российского ВВП — это реальность. Которая, увы, не состоялась.

А что значит больший объём национальной экономики? Это ведь не только более ровные дороги и «более лучшая» #медицина. Это ещё и пропорционально более высокие доходы, зарплаты и #пенсии. Это качественно более высокий уровень жизни, в конце концов. Вот средняя з/п не в 600-700 долл., а в 3-4 тыс. долл. в месяц — она как вам? Могла бы стать реальностью, между прочим.

И да, зарплата даже в 3000 долл. в месяц, 30,5 тыс. долл. в год после налогов — это более миллиона долларов за 35 лет трудового стажа. А за 45 лет — почти полтора миллиона.

Эти семизначные суммы побывали в ваших карманах?

Нет?

А куда же они подевались?

То есть, #ктовиноват и #чтоделать?

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