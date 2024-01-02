 

Заголовок: “Взрывы повреждают промышленность и энергетику в Никополе и Киеве”

02.01.2024, 18:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале рассказал о повреждении промышленного предприятия и линии электропередачи в Никополе Днепропетровской области из-за взрывов.

В сообщении говорится, что затронуты как частные, так и промышленные объекты, а также линии электропередачи и газопроводы. Однако официальные лица не уточнили, какие конкретно объекты получили повреждения.

Ранее поступила информация о массированных ударах по военным объектам Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Кроме того, Telegram-канал “Военкоры Русской Весны” рассказал о выпуске рекордного количества гиперзвуковых ракет “Кинжал”.

Утром 2 января в столице Украины, во время объявленной воздушной тревоги, произошли повторные взрывы. Мэр города Виталий Кличко заявил о детонациях в Голосеевском районе Киева и на Оболони.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилеты в Оболони

03.01 / Ботокс для волос: может ли он улучшить состояние локонов, и стоит ли его делать

03.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Новогодняя прожарка “Леопардов”

02.01 / Мнение: Нужны ли северные города, СМП эффективнее Суэца и развитие Восточного полигона

02.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Саудовская Аравия вступила в БРИКС

02.01 / Мнение: Рост качества школьного образования, миф о стобалльниках ЕГЭ и отступление Гарри Поттера из России

02.01 / Мнение: Рост качества школьного образования, миф о стобалльниках ЕГЭ и отступление Гарри Поттера из России

02.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Новогодний лутинг

02.01 / OneTwoTrip: Туристы-одиночки выбирают Европу и Таиланд

02.01 / OneTwoTrip: Туристы-одиночки выбирают Европу и Таиланд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика