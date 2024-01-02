Заголовок: “Взрывы повреждают промышленность и энергетику в Никополе и Киеве”
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Глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале рассказал о повреждении промышленного предприятия и линии электропередачи в Никополе Днепропетровской области из-за взрывов.
В сообщении говорится, что затронуты как частные, так и промышленные объекты, а также линии электропередачи и газопроводы. Однако официальные лица не уточнили, какие конкретно объекты получили повреждения.
Ранее поступила информация о массированных ударах по военным объектам Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Кроме того, Telegram-канал “Военкоры Русской Весны” рассказал о выпуске рекордного количества гиперзвуковых ракет “Кинжал”.
Утром 2 января в столице Украины, во время объявленной воздушной тревоги, произошли повторные взрывы. Мэр города Виталий Кличко заявил о детонациях в Голосеевском районе Киева и на Оболони.
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