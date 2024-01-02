Влад Соколовский рассказал о своей новой музыкальной группе

Влад Соколовский – артист с большим творческим опытом. Он участвовал в “Фабрике звезд-7”, после которой выступал в составе дуэта “БиС” вместе с Дмитрием Бикбаевым. Популярная группа исполняла такие хиты, как “Катя, возьми телефон” и “Кораблики”. Но уже много лет Влад занимался только своей сольной карьерой.

Недавно Соколовский решил снова стать частью коллектива и объявил о запуске бойз-бенда “Х4”, в котором он сам будет солистом. В материале интернет-издания “Подмосковье сегодня” артист раскрыл подробности нового проекта.

Влад рассказал, что в бенде будет четыре участника, и все они уже состоявшиеся музыканты. Это DJ Che Rocky, R&B-певец Erian, хип-хоп-исполнитель Santee. По словам певца, официальный запуск группы состоится уже совсем скоро.

“Творчество группы “X4” будет современным по звучанию, иногда с нотами нулевых, так как все-таки бойз-бенд — это тоже определенный формат, определенная мелодика», — поделился Соколовский.

Причем он будет не только участником, но и продюсером группы. Будет заниматься вопросами продвижения и записи новых треков. К тому же Влад Соколовский не собирается бросать и свою сольную карьеру. Просто теперь у него в жизни станет в два раза больше творчества.