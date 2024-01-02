Главный астролог ФСИН: «2024 год будет годом Петуха»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в 2024 году будет придерживаться собственной системы астрологических предсказаний, отличающейся от мейнстримной её версии.

В то время, как весь мир вступает в год Зелёного Дракона, в отечественных тюрьмах он станет годом Голубого Петуха.

Разночтения появились ещё в 1911 году, когда по приказу Николая II была учреждена Императорская служба тюремных звездочётов, которая существует и поныне в качестве астрологической службы ФСИН. Существовавшая тогда напряжённость между Санкт-Петербургом и Пекином заставила императора отказаться от принятого в Китае гороскопа и при участии бурятских учёных составить свою версию, в которой были изменены как животные, являющиеся символом года, так и цветовая схема. С небольшими видоизменениями принятый тогда гороскоп существует и сегодня, говорит главный астролог ФСИН Сергей Глоба.

– У нас нет в зодиаке драконов, тигров и зайцев, – говорит Глоба. – Эти животные слишком свободолюбивы и в тюрьму не попадают. Зато у нас в 4 раза больше годов Петуха и Крысы. Иногда бывает, что 3-4 года подряд становятся годами Петуха. Так что в нынешнем расхождении нет ничего необычного. Традиционно этот год является неблагоприятным для многих неопытных заключённых, особенно любителей поиграть в карты на просто так.

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