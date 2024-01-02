 

В России разработали методику добычи воды из воздуха

02.01.2024, 17:00, Разное
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Ученые из Южного федерального университета разработали эффективную технологию извлечения питьевой воды из воздуха, в том числе из атмосферы засушливых пустынь.

Специалисты используют установку с особым сорбентом, который накапливает влагу ночью и выделяет ее днем. Уже существует опытный образец устройства, который проходит полевые испытания. Значительным преимуществом является автономность работы устройства, не требующего источника питания.

Ресурс впитывающих материалов составляет 500 циклов, а стоимость литра воды, полученной этой технологией, оценивается примерно в 9–10 рублей при минимальной влажности воздуха в 25%.

Сорбент создан на основе металл-органического каркасного полимера с высокой пористой структурой, обеспечивающей эффективное улавливание влаги. Важным критерием для него является не только нейтральный вкус, но и устойчивость к патогенным микроорганизмам.

В ночное время влажность воздуха увеличивается, и сорбент поглощает влагу. Днем под воздействием солнечных лучей он нагревается и выделяет влагу, которую затем адсорбирует с помощью металлического конденсатора.

Система будет наиболее эффективной в регионах со значительными суточными колебаниями влажности и температуры, таких как Северный Кавказ, Астраханская область, Калмыкия, Волгоградская и Оренбургская области, Забайкальский край и Казахстан. Ученые надеются, что их изобретение будет востребовано за рубежом, в регионах Азии и Африки.


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