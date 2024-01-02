 

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС

02.01.2024, 17:00, Разное
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Саудовская Аравия официально присоединилась к объединению стран БРИКС, рассказал государственный телеканал Al Ekhbariya 2 января.

Государственный канал отметил, что началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, которая включает Россию, Китай и другие страны, укрепляя тем самым позиции Саудовской Аравии в мировом сообществе.

В 2024 году к объединению БРИКС также присоединились Египет, Иран и ОАЭ.

Ранее в ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что с приходом новых членов в январе объединение БРИКС укрепит свое преимущество перед “большой семеркой”. Он подчеркнул, что страны Запада стремятся вытеснить конкурентов из мировой политики и экономики “неоколониальными методами”.

Экономист Джеффри Сакс ранее говорил, что объединение БРИКС имеет значительное экономическое превосходство над G7 по размеру. По оценкам Международного валютного фонда, первоначальные члены БРИКС в настоящее время составляют 32% мировой экономики, в то время как G7, включающая США, Великобританию и другие – только 30%.


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