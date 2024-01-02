 

Microsoft изобрела съемный Xbox-контроллер, наподобие Nintendo Switch

02.01.2024, 15:45, Разное
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Microsoft разработала инновационный Xbox-контроллер с возможностью его крепления к различным устройствам, что придает ему сходство с Joy-Con от Nintendo Switch.

Этот контроллер представляет собой устройство, которое можно отсоединить и присоединить к различным портативным устройствам, таким как планшеты и смартфоны.

Особенностью этого нового контроллера является его адаптивная зажимная механика, которая позволяет его крепить к устройствам разной толщины. Это делает его универсальным решением для разнообразных портативных девайсов, включая даже складные смартфоны, наподобие Samsung Galaxy Z Fold.

Патент описывает различные сценарии использования контроллера, включая его соединение с планшетом для создания аналога PlayStation Portal, а также его использование со смартфонами в горизонтальном и вертикальном положении.

В документе сроки выпуска устройства не уточняются.


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